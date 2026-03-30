Nel giro di poche settimane, le tensioni geopolitiche legate alla crisi mediorientale hanno riportato al centro dell’agenda europea un tema che da tempo attraversa il dibattito economico e industriale: la sovranità tecnologica. Non si tratta più soltanto di una questione di competitività, ma di una componente strutturale della sicurezza economica e della tenuta dei sistemi democratici. In un contesto in cui le catene del valore sono sempre più frammentate e interdipendenti, il controllo delle tecnologie critiche e dei dati si configura come un vero e proprio fattore di potere. Questo è stato il focus di una tavola rotonda promossa da questa testata, a cui sono stati coinvolti molti player del settore.

La crescente digitalizzazione dell’economia ha trasformato le infrastrutture immateriali in asset strategici, rendendo la cybersecurity non solo una funzione tecnica, ma una leva essenziale di politica industriale e di difesa. I dati, in questo scenario, assumono il ruolo di nuova materia prima: chi ne governa l’accesso e la gestione dispone di un vantaggio competitivo e strategico difficilmente colmabile nel breve periodo. È in questa cornice che si inserisce il rinnovato attivismo europeo, stretto tra la necessità di ridurre la dipendenza tecnologica da attori extra-UE e quella di preservare l’efficienza dei propri sistemi produttivi. La sfida è tanto più complessa se si considera che molte delle tecnologie chiave – dall’intelligenza artificiale alle infrastrutture di rete – sono oggi dominate da player globali, spesso non europei, con economie di scala e capacità di investimento difficilmente replicabili nel perimetro dell’Unione. Basta stabilire una branch in Europa per definirsi europei e garantire che i dati non siano più sottoposti alla giurisdizione extra-UE? Occorre per i soggetti economici che operano con queste tecnologie operare evidentemente una distinzione tra una sovranità presunta, alimentata unicamente da criteri formali, e una sovranità sostanziale, garantita in primis dalla capacità di proteggere i dati dall’intervento di amministrazioni estere.

L’Italia si muove dentro questo scenario con un approccio che prova a coniugare ambizione tecnologica e sicurezza nazionale. La recente strategia “IA e Difesa 2026” rappresenta un tassello significativo di questo percorso, segnalando come l’intelligenza artificiale non sia più soltanto un ambito di innovazione, ma uno strumento destinato a ridefinire le architetture della difesa e la postura strategica dello Stato. L’obiettivò è costruire sistemi resilienti, capaci di operare in ambienti complessi e caratterizzati da minacce ibride, dove il confine tra dimensione civile e militare si fa sempre più sottile. In questo contesto, anche le infrastrutture di telecomunicazione assumono un ruolo centrale, configurandosi come vere e proprie infrastrutture critiche. Le reti non sono più soltanto il veicolo della connettività, ma l’ossatura su cui si reggono servizi essenziali, filiere industriali e capacità operative dello Stato. Questo comporta un crescente livello di regolazione e di controllo pubblico, che si traduce in obblighi più stringenti per gli operatori e in un incremento significativo dei costi.

Il punto di equilibrio tra sicurezza e sviluppo, tuttavia, resta ancora fragile. Da un lato, il rafforzamento del quadro normativo europeo – dalla direttiva NIS2 ai meccanismi di Golden Power – risponde all’esigenza di proteggere asset strategici e ridurre i rischi legati a fornitori considerati sensibili. Dall’altro, l’evoluzione regolatoria rischia di generare un effetto cumulativo sui costi, incidendo sulla capacità di investimento delle imprese, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, già caratterizzato da margini compressi e da una forte intensità di capitale. Le proposte in discussione a livello europeo, come la revisione del Cybersecurity Act con challenge importanti sugli investimenti in procurement tecnologico in un orizzonte temporale sfidante, potrebbero accentuare questa tensione, introducendo ulteriori elementi di incertezza. Il rischio è quello di rallentare lo sviluppo delle reti di nuova generazione, in particolare del 5G standalone, proprio nel momento in cui queste rappresentano un fattore abilitante per l’innovazione industriale e per la competitività del sistema economico.

La sovranità tecnologica, dunque, si configura come un obiettivo necessario ma non privo di costi. Richiede una ridefinizione delle priorità di politica industriale, un coordinamento più stretto tra livello nazionale ed europeo e, soprattutto, un ripensamento dei modelli di finanziamento delle infrastrutture strategiche. In assenza di un adeguato sostegno pubblico o di nuovi strumenti di condivisione del rischio, il peso della transizione rischia di gravare in modo sproporzionato su alcuni settori chiave, compromettendone la sostenibilità. Il vero nodo, in ultima analisi, è trasformare la sovranità tecnologica da principio politico a progetto economico credibile, capace di coniugare sicurezza, innovazione e crescita. È su questo terreno che si giocherà una parte decisiva del posizionamento europeo nei nuovi equilibri globali.

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Alessandro Caruso