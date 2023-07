Una donna di 77 anni è stata colpita di striscio da un proiettile mentre era si trovava in strada a poca distanza da due giovani che, secondo una prima ricostruzione, pare stessero litigando. E’ quanto accaduto giovedì sera, 20 luglio, a Pomigliano, comune in provincia di Napoli.

Il proiettile sarebbe rimbalzato e un frammento di ogiva ha preso di striscio la donna, medicata sul posto dai sanitari e per fortuna non in gravi condizioni: ha riportato una lieve ferita superficiale. L’episodio è avvenuto in via Campana, alla presenza di diversi testimoni. I due litiganti, dopo l’esplosione del colpo d’arma da fuoco, sono ‘volati’ via lasciando a terra la pistola.

L’arma, una calibro 38 con matricola abrasa, è stata sequestrata dai carabinieri e verrà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Contestualmente, nelle ore successive, ad Acerra (comune che confina con Pomigliano), un ragazzo di 24 anni, incensurato, è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco in via Torino. Per motivi ancora non chiari pare che il giovane mentre era in strada sarebbe stato raggiunto al piede da un proiettile. Trasferito nell’ospedale di Frattamaggiore per le cure del caso, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna che sono impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.

I fatti non sembrerebbero essere collegati tra loro. Per ora si esclude la criminalità organizzata.

