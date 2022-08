Proiettili contro la vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, già deputato di Forza Italia e fresco di ricandidatura alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il raid armato è avvenuto in serata in una zona non molto distante dalla sede del Consiglio regionale della Calabria.

Sarebbero almeno tre i colpi di pistola, calibro 38, esplosi da ignoti contro la sede politica di Cannizzaro, presente all’interno insieme ad altri collaboratori per una riunione in vista dell’ultimo mese di campagna elettorale. Non risultano persone ferite. Solo tanta paura e un messaggio intimidatorio sul quale dovranno far luce gli agenti di polizia, intervenuti poco dopo sul posto.

Al vaglio della Scientifica e degli uomini della Questura di Reggio Calabria la ricostruzione della dinamica della sparatoria. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, è stato lo stesso parlamentare ad avvertire le forze dell’ordine sull’accaduto. I proiettili sono rimasti conficcati sulla vetrata che non era blindata ma solo rinforzata, e questo ha comunque impedito che i colpi di pistola raggiungessero l’interno del locale.

I poliziotti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona alla ricerca di elementi utili all’identificazione del commando entrato in azione. Le indagini saranno coordinate dalla procura diretta da Giovanni Bombardieri. I poliziotti della Squadra Mobile stanno raccogliendo elementi per capire se l’intimidazione e’ legata alla campagna elettorale.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano