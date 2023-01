Spari in strada e terrore in mattinata a Portici, comune in provincia di Napoli, dove una donna di 43 anni è stata ferita da un colpo d’arma da fuoco al gluteo in circostanze da chiarire. L’episodio è avvenuto intorno alle 11.30 nei pressi di un negozio in viale II Medina, zona mercato, una strada generalmente molto affollata durante la giornata.

La 43enne è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’agguato sono in corso gli accertamenti degli agenti del Commissariato di Portici. La donna ha piccoli precedenti per ricettazione.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto così come il movente, che potrebbe essere riconducibile a questioni di natura personale. Sarebbero stati esplosi almeno due colpi d’arma da fuoco.

seguono aggiornamenti

