Immaginate Angela Merkel, la rigorosa matriarca d’Europa, smarrita tra le corsie di un supermercato di provincia del nostro Mezzogiorno alla ricerca disperata di un pacco di pasta o di un cartone del latte. Certo, quella che le si para davanti non è la cartolina di Benvenuti al Sud, ma è uno degli effetti provocati dalla protesta degli autotrasportatori che sembra quasi inaugurare uno scenario apocalittico.

La reazione del governo

Una morsa logistica che ha fatto scattare l’allarme a Palazzo Chigi, spingendo l’esecutivo ad agire d’urgenza per evitare che il blocco paralizzi completamente l’approvvigionamento alimentare e produttivo delle nostre regioni. Per disinnescare la paralisi, il governo è dovuto intervenire convocando un Consiglio dei Ministri straordinario dedicato, orientato dalla massima di non vendere al comparto “sogni, ma solide realtà”, agendo “oggi, non fra un mese”. È nel vertice promosso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con i vertici e i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’autotrasporto che si è cercato di dare risposte puntuali alle rivendicazioni di piazza (anzi, di autostrada).

Gli sconti

Si parte da un intervento mirato alla riduzione dell’impatto dei carburanti per i mezzi pesanti, portando il prezzo effettivo del gasolio a 0,93 euro al litro, così da restituire un immediato margine di ossigeno operativo alle imprese. Il pacchetto anti-paralisi varato dal governo estende però il raggio d’azione all’intera catena di trasmissione dei trasporti: da novembre scatta lo sblocco dei pagamenti arretrati per il trasporto via mare, mentre sul fronte del credito d’imposta per settembre-ottobre 2026 vengono iniettati 106 milioni di euro in più rispetto ai 434 milioni già stanziati nei mesi scorsi, concedendo tempo fino al 31 marzo 2027 per poterli utilizzare. Viene inoltre introdotta la possibilità di sospendere e posticipare il pagamento dei canoni di leasing e previsto l’adeguamento automatico e obbligatorio al costo del carburante per le tipologie contrattuali meno tutelate. L’intervento d’urgenza si completa poi sull’asse con il Ministro Francesco Lollobrigida a difesa del comparto agroalimentare e della pesca: vengono messi a terra 60 milioni di euro a fondo perduto sul gasolio agricolo -garantendo uno sconto fino a 45 centesimi al litro per oltre 120 milioni di litri- affiancati da altri 10 milioni di euro destinati alla pesca, con i relativi pagamenti già avviati.

Nel video pubblicato sui suoi canali social per riassumere i principali punti discussi, la Premier Giorgia Meloni rivendica la tempestività del provvedimento e rivolge un plauso aperto alle associazioni di categoria che hanno responsabilmente revocato i fermi per imboccare la strada del confronto. Ma è proprio in chiusura che arriva la stoccata finale. La Premier afferma infatti che c’è ancora qualche “temerario” che continua a protestare nel Sud Italia e a bloccare le strade, rivolgendogli un invito esplicito ad arretrare dai blocchi e ad adeguarsi alla linea di dialogo costruttivo che molti colleghi hanno responsabilmente scelto di intraprendere.

Intanto, nella notte in Campania, sono stati rimossi i blocchi stradali dei tir, lasciando presagire un lento ritorno alla normalità. Restano tanti i distributori di carburante che mostrano il tutto esaurito, così come i supermercati con scaffali vuoti. Quel che è certo è che il Governo, facendosi carico delle richieste degli autotrasportatori, ha dato risposte concrete ai loro bisogni. Con buona pace di un Campo Larghissimo, tanto largo nell’etichetta quanto stretto di vedute nei fatti.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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