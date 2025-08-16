Tre morti e una donna ferita in gravi condizioni. Questo il drammatico bilancio di una strage familiare avvenuta oggi, 16 agosto, ad Ischia (Napoli). Protagonista un uomo di 69 anni che, intorno alle 18.30, è comparso armato in via Provinciale Panza nel comune di Forio, dove ha iniziato ad esplodere numerosi colpi d’arma da fuoco contro l’ex moglie, il compagno e la madre di lei.

Dopo aver ucciso quest’ultime due persone, una 63enne di origini ucraine e un 48enne italiano, ha poi rincorso e sparato l’ex moglie, ricoverata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno in gravi condizioni.

Successivamente ha rivolto l’arma contro se stesso sparando un colpo: soccorso e trasportato in ospedale in condizioni disperate, l’uomo è morto poco dopo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Ischia.

seguono aggiornamenti

