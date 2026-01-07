La strage avvenuta a Crans-Montana nella notte di capodanno ha lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica europea. Una notte di festa trasformata in incubo, vite spezzate in pochi istanti, domande che emergono con forza subito dopo: si poteva evitare? Chi doveva vigilare? Chi pagherà? Domande che, per molti, hanno evocato un inquietante senso di déjà-vu. Perché una storia molto simile è già stata raccontata, con lucidità e dolore, nella miniserie Netflix “La notte che non passerà – The Endless Night”, ispirata a una delle più gravi tragedie della storia recente del Brasile.

Quando la realtà supera la finzione

In cinque episodi, la serie brasiliana ricostruisce l’incendio scoppiato nel gennaio 2013 in Brasile all’interno della discoteca Kiss di Santa Maria comune dello Stato del Rio Grande do Sul. Un concerto, centinaia di giovani stipati nel locale, fuochi artificiali pirotecnici accesi sul palco dalla band che si stava esibendo: pochi minuti e il fuoco e il fumo tossico trasformano una serata di musica in una trappola mortale. In una serata che contava oltre 2mila persone all’interno del locale il bilancio è devastante: 242 morti e oltre 600 feriti, in gran parte studenti. La forza della serie non sta solo nella cronaca dell’evento, ma nello sguardo che sceglie di adottare: quello delle famiglie, dei genitori, dei sopravvissuti. Uomini e donne che, oltre al lutto, si trovano a combattere una battaglia lunga e logorante per la verità e la giustizia.

Le analogie che fanno paura

È impossibile non cogliere le analogie con quanto accaduto a Crans-Montana. In entrambi i casi, una notte di festa, un luogo chiuso, la sensazione che qualcosa non abbia funzionato come avrebbe dovuto. E soprattutto, il sospetto che negligenze, controlli mancati e sottovalutazioni abbiano contribuito a trasformare un incidente in una strage. “La notte che non passerà” mostra con crudezza come, dietro ogni tragedia di questo tipo, emerga quasi sempre una catena di responsabilità: uscite di sicurezza insufficienti, materiali non a norma, ritardi nei soccorsi, rimpalli istituzionali. Elementi che tornano drammaticamente attuali ogni volta che una simile notizia colpisce l’Europa o il resto del mondo.

Un racconto umano, prima ancora che giudiziario

La regia di Gustavo Lipsztein evita il sensazionalismo e punta sull’impatto emotivo. Le interpretazioni di Thelmo Fernandes e Paulo Gorgulho, nei panni di due padri segnati dalla perdita dei figli, sono il cuore pulsante della miniserie: rabbia, impotenza, determinazione si alternano senza mai scivolare nella retorica. Accanto a loro, un cast corale solido contribuisce a rendere credibile e dolorosamente reale una storia che non ha bisogno di essere enfatizzata per colpire. È il peso della realtà a parlare.

Un monito che attraversa i confini

Rivedere oggi “The Endless Night” significa guardare oltre lo schermo. Significa interrogarsi su quanto sia fragile il confine tra normalità e tragedia, su quanto la memoria collettiva tenda a dissolversi troppo in fretta, fino alla prossima notte “che non doveva finire così”. La miniserie Netflix diventa così non solo un’opera di racconto, ma un monito universale: dopo una tragedia non esiste una vera conclusione, solo la responsabilità di ricordare, di imparare e di impedire che quelle notti infinite continuino a ripetersi. E mentre Crans-Montana piange le sue vittime, quella storia brasiliana torna a bussare alla porta dell’Europa, ricordandoci che certe tragedie non appartengono a un luogo o a un Paese. Appartengono a tutti.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio