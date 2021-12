È una strage quanto accaduto Devonport, in Australia, dove cinque bambini sono morti e almeno altri quattro sono rimasti feriti dopo essere caduti da un castello gonfiabile.

L’incidente, secondo quanto emerso, è stato causato da una forte folata di vento: le giovanissime vittime stavano giocando nel parco di gonfiabili durante una festa scolastica alla Hillcrest Primary School quando sono stati ‘trasportati’ in aria per poi cadere da una altezza di circa dieci metri.

“Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti – ha detto un responsabile della polizia dello stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi“. Poco dopo è stato comunicato il decesso di un quinto bambino, tutti di età compresa tra i 10 e i 12 anni: le autorità hanno infatti affermato che le vittime frequentavano la quinta o la sesta classe.

Several children have fallen from a height of 10 metres, causing serious injuries, after the wind blew a jumping castle into the air at a primary school in Tasmania’s north-west @abcnews pic.twitter.com/tf01vevPab

Sulla tragedia che stamane ha sconvolto l’Australia è intervenuto anche il premier Scott Morrison, che ha espresso il suo cordoglio alle famiglie di fronte a questo incidente “straziante“. “Una gita che si trasforma in una tragedia orribile, ed in questo periodo dell’anno, è assolutamente straziante“, ha detto riferendosi al Natale.

My heart is breaking for all those impacted by the tragedy at Hillcrest Primary School in Tasmania today.

My prayers are with the family and friends of the children who lost their lives, the injured, the first responders and all those who witnessed this deeply distressing event.

