È stato colpito da un malore mentre si allenava per la maratona di New York. Marco Borradori, sindaco di Lugano, aveva 62 anni ed era esponente di punta della Lega dei Ticinesi. È morto in ospedale, dov’era stato ricoverato martedì dopo il malore. A dare l’allarme due passanti che hanno trovato Borradori riverso a terra e privo di sensi in un parco alla periferia della città svizzera.

Le condizioni del primo cittadino sono apparse subito gravi. Uno dei due passanti ha praticato anche un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Ieri mattina i sanitari del Cardiocentro di Lugano avevano parlato di condizioni gravissime e quasi irreversibili. Lesioni avevano interessato il cervello o gli organi interni. Ieri pomeriggio l’annuncio della morte del sindaco.

Borradori era entrato in politica nel 1991. Avvocato, aveva ricoperto vari incarichi, era stato parlamentare a Berna e al Consiglio di Stato del Canton Ticino, fino a essere eletto sindaco nel 2013. Era al suo terzo mandato. È stato definito un “gentleman della Lega ‘urlata’” perché rappresentava l’ala moderata e meno oltranzista del movimento, per esempio sul tema dei rapporti con l’Italia e sui lavoratori frontalieri. La sua agonia è durata meno di 24 ore. La tragedia porta a inevitabili cambiamenti nel Palazzo Civico, come scrivo tio.ch. Il Municipio dovrà essere completato. Alle elezioni dello scorso aprile, il primo subentrante della lista Lega-UDC è stato Tiziano Galeazzi cui toccherà ora accettare o meno l’incarico. A scorrere, segue Alain Bühler.

La Lega dei Ticinesi, detto Movimento di Via Monte Boglia, ha perso negli ultimi anni altri esponenti di peso: nel 2013 vennero a mancare Giuliano Bignasca e Michele Barra; negli anni successivi sono morti Flavio Maspoli, Mauro Malandra e Silvano Bergonzoli; solo lo scorso marzo è morto Attilio Bignasca. Il rinnovamento è atteso quindi anche nella stessa Lega.

Anche il campione di Moto Gp Jorge Lorenzo, pilota spagnolo, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Borradori tramite i social network: “Ciao Marco, grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra amata città di Lugano. Grande sindaco e grande persona. Riposa in pace”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

