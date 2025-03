È morta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe a Palermo. Tragedia in gita scolastica nelle prime ore di questa mattina, martedì 18 marzo, dove su una nave è deceduta Aurora Belini una giovane studentessa di 19 anni dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto. La ragazza ha accusato un malore accasciandosi a terra rientrando nella cabina la scorsa notte: sono stati i compagni di classe i primi a dare l’allarme, attivando le chiamate per i soccorsi che hanno raggiunto l’imbarcazione: una motovedetta della Guardia costiera e personale del 118 hanno provato a salvarle la vita, ma i tentativi sono stati vani. Restano ancora ignote le cause che hanno determinato l’arresto cardiaco. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale in attesa dell’esame autoptico. La giovane frequentava il quarto anno di scuola superiore. La gita, che coinvolgeva due classi – impegnate nel tour della legalità – è stata annullata e i suoi compagni sono di rientro a Grosseto.

Il cordoglio della scuola

Messaggio di cordoglio da parte dell’istituto Manetti-Porciatti di Grosseto: “La scuola, unitamente all’ufficio scolastico territoriale, esprime profondo dolore per quanto accaduto a una nostra studentessa – si legge ancora in una nota diffusa da Angelo Costarella, dirigente scolastico dell’istituto – siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia”.

