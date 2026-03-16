BYD e itTaxi hanno siglato una partnership che integra l’app leader per la prenotazione taxi in Italia nel sistema di infotainment di alcuni modelli della casa automobilistica cinese. L’integrazione consentirà ai tassisti di gestire le principali funzioni dell’app direttamente dai comandi di bordo, migliorando sicurezza e continuità operativa durante la guida. Con oltre 12.000 taxi collegati in più di cento città, itTaxi rafforza il proprio ruolo come piattaforma tecnologica per la mobilità. L’accordo prevede inoltre condizioni dedicate per gli associati, con vantaggi su una selezione di modelli BYD e su manutenzione e servizi.

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