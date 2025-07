Nella terza puntata di Temptation Island 2025 i riflettori tornano sulla turbolenta coppia formata da Antonio Panico e Valentina Riccio. Dopo una breve pausa nella scorsa settimana, i due si ripropongono protagonisti di momenti molto intensi. È Antonio a vivere un crollo emotivo dirompente in seguito a uno sfogo della fidanzata: tra urla, disperazione e gesti eclatanti come rovesciare tavoli e buttarsi a terra, il ragazzo si è resto infatti protagonista di una scena definita quasi da “telenovela turca”.

Un percorso, quello della coppia, iniziato in salita fin dalla prima puntata del 3 luglio, il loro percorso nel programma si è rivelato particolarmente acceso, con litigi già prima della separazione nei villaggi. Le accuse sono volate pesanti: Antonio ha definito Valentina un “cane da presa”, mentre lei lo ha insultato apertamente. A peggiorare la situazione, un filmato mostrato al ragazzo, in cui Valentina svela dettagli privati del loro rapporto, ha fatto esplodere la sua rabbia, spingendolo a minacciare di lasciare il programma. Resta da vedere se, dopo l’ennesimo crollo emotivo, deciderà davvero di abbandonare il reality.

Quella formata tra Antonio e Valentina è la coppia anagraficamente più adulta di temptation island. Valentina ha 32 anni, un lavoro nel settore della ristorazione, e Antonio 33: la loro storia è freschissima e sono fidanzati da un anno. Periodo nel quale però non è stato tutto rosa e fiori. I due hanno già superato un tradimento. Per la precisione nei primi mesi della relazione, il ragazzo ha nascosto alla compagna che aveva già un’altra fidanzata. A raccontarlo alle telecamere del programma era stata la stessa Valentina: «Quando noi eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché il suo amico aveva vinto 150.000 euro al Gratta & Vinci. Ma non è partito mai con questo amico, è partito con la fidanzata. L’ho scoperto perché un giorno la sua amante mi ha mandato un messaggio su Instagram: ‘Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato» Questa vicenda ha portato Valentina a scrivere al programma: «Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui, infatti già io ho preparato le valigie, perché sicuramente durante il programma sbaglierà». Antonio ha parlato liberamente del tradimento: «Era all’inizio che stavamo insieme, può capitare».

