Una novità per la tredicesima edizione di Temptation Island (in onda oggi la prima puntata su Canale 5) è rappresentata dal cambio di Location. Mediaset ha infatti detto addio al famoso resort Is Morus Relais, a circa 40 km da Cagliari, per una nuova location. Dalla Sardegna alla Calabria: la nuova casa per le sette coppie che saranno divise in due villaggi, per i tentatori e per le tentatrici, sarà infatti il Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marina, nei pressi di Catanzaro. Un resord immerso nel verde ed affacciato sul Mar Ionio.

Il posto – teatro di nuovi amori, falò di confronto, di un capanno e zone relax – si estende su 5 ettari e dispone di strutture moderne e confortevoli, più moderno del suo predecessore, costruito invece negli anni Settanta. Con l’addio a Is Morus Relais il programma volta pagina mettendosi alle spalle un simbolo di 11 stagioni di successo: la scelta Calabra offrirà nuove location con il fascino selvaggio e le spiagge cristalline della Costa Ionica. Da non sottovalutare, infine, la comodità per la produzione, che potrà spostarsi con maggior facilità via terra.

Temptation Island, addio pinnettu, ora c’è il Capanno

Un commento sulla nuova location è arrivato anche dal conduttore Filippo Bisciglia: “Si sono aggiunte delle piscine bellissime da cui si vede il mare. I due villaggi? Sono molto distanti l’uno dall’altro e, per fare in modo che ricordasse la vecchia location, sono stati ricostruiti alcuni ambienti come ‘il pinnettu’. Lo ritroverete identico, ma cambierà nome. Si chiamerà ‘il capanno’”. Il volto del programma descrive anche la nuova spiaggia “chilometrica”, sulla quale le coppie dovranno fare una lunghissima camminate per arrivare al Falò di confronto”.

