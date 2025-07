Inizia stasera la tredicesima stagione di Temptation Island, format di successo di Mediaset che coinvolgerà sette coppie impegnate nel più famoso reality dei sentimenti. Saranno sei le puntate, inizialmente tutte programmate di giovedì in prima serata su Canale 5. Dopo la prima del 3 luglio, la seconda seguirà per il 10, poi 17 luglio, 24 luglio e 31 luglio, con l’ultima puntata fissata al 7 agosto.

Le coppie di Temptation Island 2025

I fidanzati vivranno rinchiusi nel nuovo resort, in Calabria, per 21 giorni. Si tratta di Sonia M. (48) e Alessio (39), Sonia B. (29) e Simone (28), Valentina (33) e Antonio (35), Maria Concetta (26) e Angelo (30), Sarah (31) e Valerio (32), Lucia (27) e Rosario (34), Denise (30) e Marco (33), che saranno separate nei rispettivi villaggi per relazionarsi con una schiera di tentatori e di tentatrici single che proveranno a sedurre i concorrenti. Saranno in totale 13 uomini e 13 donne, tra cui 4 tentatori vip già visti in passato in televisione, tutti di sesso maschile: Emanuele Fiori, Diego De Fazio, Gabriel Merolla, Francesco Farina.

Temptation Island, il test di gravidanza positivo

Nel frattempo, un rumor sta già scuotendo il programma. Un colpo di scena senza precedenti avrebbe infatti lasciato persino Filippo Bisciglia senza parole. La storia parrebbe avere al centro un test di gravidanza positivo, con una fidanzata che avrebbe deciso di abbandonare il programma dopo aver scoperto di essere incinta del proprio compagno durante le registrazioni.

Redazione

