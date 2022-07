Ha tentato di uccidere la moglie mentre era a letto, probabilmente dormiva, aggredendola con delle forbici e colpendola alla gola e al petto. E’ quanto successo la scorsa notte in un’abitazione di Crispano, comune dell’area a nord di Napoli. La donna, 71 anni, è stata soccorsa dai familiari e portata in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Sottoposta a intervento chirurgico dai medici, le sue condizioni sembrerebbero stabili: non versa in pericolo di vita.

Il marito, 74 anni, grazie anche alle testimonianze fornite dai parenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Caivano, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Dovrà rispondere di tentato omicidio. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano