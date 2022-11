Stava scappando dai carabinieri: aveva tentato un furto in una farmacia ed era inseguito dai militari quando è stato investito da un treno merci. Aveva 17 anni e per lui non c’è stato niente da fare. La tragedia si è consumata a Dormeletto, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Con la vittima un altro ragazzo, di 22 anni, che aveva provato anche lui a fuggire ma che è stato raggiunto dai militari.

Il ragazzo, minorenne, era di origine magrebina. Era clandestino e senza fissa dimora. Con il complice aveva tentato il colpo in farmacia poco dopo la mezzanotte. I due avrebbero mandato in frantumi il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore del locale. L’allarme che è scattato immediatamente ha portato sul posto i carabinieri e i due si sono dati alla fuga. Il 22enne, algerino, è stato subito intercettato e fermato.

Il 17enne invece ha proseguito la sua corsa. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle forze dell’ordine è stato investito, travolto in pieno da un treno merci mentre stava attraversando i binari. Inutile l’intervento e il soccorso dei sanitari intervenuti sul posto: per il ragazzo non c’era più niente da fare.

