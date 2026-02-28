Un boato “fortissimo” ha preceduto una “forte” scossa di terremoto registrata alle 11.19 di sabato 28 febbraio a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei.

In attesa dei rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono diverse le testimonianze sui social di cittadini spaventati da quanto accaduto. “Da tempo non si sentiva una scossa così” è l’opinione pubblica quasi generale.

La scossa è stata avvertita nei comuni di Pozzuoli, Quarto e Bacoli e nei quartieri dell’area occidentale di Napoli, da Pianura a Soccavo, da Fuorigrotta a Bagnoli.

La scossa ha registrato una magnitudo di 3.5 ed è avvenuta ad una profondità di 2.7 chilometri.

