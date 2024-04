Una forte scossa di terremoto è stata avvertita domenica mattina, 14 aprile, a Napoli nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma, avvenuto intorno alle 9.45, è stato principalmente avvertito nei quartieri della zona ovest del capoluogo partenopeo (Bagnoli, Pianura, Fuorigrotta, Soccavo) ma anche al Vomero, Chiaia e Posilipo. Scossa avvertita anche nel comune di Pozzuoli, epicentro dei Campi Flegrei (dove da mesi è in corso un intenso sciame sismico), e in quelli di Quarto e Bacoli.

Testimonianze di cittadini raccontano che la scossa è stata avvertita anche nel centro storico di Napoli. Poco dopo si è verificata un’altra scossa, di magnitudo inferiore, sempre avvertita da buona parte della popolazione. “Ne ho sentite due: una lunga e forte, l’altra breve e più leggera; in ogni caso ondulatorie” si legge in un commento sui social. “Bruttissimo, stavo sul letto e all’improvviso ho sentito tutto muovere” la testimonianza su X di una ragazza.

Stando ai rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le due forti scosse sono state registrate alle 9.44 e alle 9.46, nella zona della Solfatara di Pozzuoli, ad una profondità minima. La prima ha fatto registrare una magnitudo di 3.7 (profondità 2,5 chilometri); la seconda una magnitudo 3.1 (profondità 2,8 chilometri).

INGV: “Importante sciame sismico”

Numerose le testimonianze sui social da parte dei cittadini in riferimento ad una scossa che è durata diversi secondo ed è stata molto forte. “I sensori dell’Osservatorio Vesuviano stanno registrando al vulcano Campi Flegrei, dalle ore 09.40 del 14/04/2024, un importante sciame sismico risentito ampiamente in tutta l’area flegrea” fa sapere l’Ingv.

Sono oltre 25 le scosse registrate dalle 9.40 circa dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, con epicentri localizzati nel territorio del comune di Pozzuoli e a varie profondità. Al momento non risultano danni a persone o cose. Lo sciame sismico appare legato al fenomeno del bradisismo tipico dei Campi Flegrei.

Scossa avvertita anche dal Napoli nell’albergo di Pozzuoli

“Leggera inquietudine in casa Napoli questa mattina per la scossa di terremoto delle 09:45 avvertita distintamente da tutto il gruppo in ritiro all’Hotel Serapide a Pozzuoli” a scriverlo su X è il giornalista Carlo Alvino. L’albergo si trova nella zona dell’epicentro delle due scosse avvertite in mattinata.

Ciro Cuozzo