Forte scossa di terremoto in Cina, dove un sisma di magnitudo 5.5, alle 2:33 del mattino, ha fatto crollare 156 case ferendo secondo i primi report almeno 21 persone. L’Us Geological Survey ha riferito che il terremoto si è verificato a 26 chilometri a sud della città di Dezhou, nella provincia di Shandong, a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito fino alle città di Pechino e Tianjin, nonché a Shanghai, a circa 800 chilometri dall’epicentro. Interrotto in alcune aree il servizio del gas a causa di danni alle tubature, anche le linee ferroviarie verranno ispezionate per possibili danni. Al momento non sono stati segnalati decessi, la maggior parte degli edifici erano disabitati.

Luca Frasacco