Una fortissima scossa di terremoto, di magnitudo 7.3 gradi della scala Richter, è stata registra alle 23:36 ora locale (le 15:36 in Italia) nella regione del Tohoku, a nord est del Giappone.

Il sisma ha avuto come epicentro una zona di mare al largo della prefettura di Fukushima a 60 chilometri di profondità, ha reso noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha anche lanciato un allarme tsunami nella zona. L’agenzia prevede al momento onde alte circa un metro per effetto del terremoto.

Il Jma ha classificato l’intensità della scossa in 6 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli, col terremoto che è stato avvertito anche nella capitale Tokyo, dove oltre 700mila edifici sono rimasti senza alimentazione elettrica, mentre sono due milioni le abitazioni prive di elettricità nel Paese. Le autorità di sicurezza pubblica stanno monitorando eventuali danni.

BREAKING: Tsunami alert for Fukushima and Miyagi after earthquake off Japan – JMA pic.twitter.com/bH0IzV8E7v

— BNO News (@BNONews) March 16, 2022