Lunedì 8 dicembre l’Associazione “TUTTEinsieme” e il 991 Bistrot in Piazza dei Martiri per distribuire il Tiraminù (Tiramisù artigianale prodotto e distribuito da 991 Bistrot). Gli incassi saranno devoluti interamente alla Breast Unit dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Tiraminù, il tiramisù artigianale prodotto e distribuito da 991 Bistrot e TUTTEinsieme, l’Associazione, senza scopo di lucro, fondata da donne che hanno avuto un’esperienza personale con il cancro al seno e da medici che le hanno curate, Associazione pertanto impegnata a supportare le pazienti e le loro famiglie.

L’incasso della vendita di monoporzioni di tiraminù sarà devoluto interamente all’Associazione che, con il ricavato, acquisterà un Visore 3D destinato alla diagnostica senologica a favore delle pazienti della Brest Unit dell’Ospedale Cardarelli. Il costo di una porzione del gustosissimo tiraminù è di cinque euro e con l’aiuto di tutti i cittadini si può fare la differenza.

“TUTTEinsieme” e “Tiraminù” si incontrano perché condividono e vogliono trasmettere lo stesso messaggio: fermarsi. Fermarsi nella frenesia della vita, ritagliarsi un momento per sé e per le persone che amiamo non solo per il gusto, per un piacere del palato ma anche per una giusta causa e cioè quella di pensare alla propria salute. La prevenzione è un gesto d’amore non solo verso sé stessi ma anche verso chi ci sta accanto e spesso può salvarti la vita.

L’appuntamento è in Piazza dei Martiri lunedì 8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

