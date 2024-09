Un topo vivo scoperto a bordo di un aereo. Per giunta nel pasto portato dall’equipaggio a una passeggera. La disavventura, se vogliamo chiamarla così, è avvenuta su un volo della Scandinavian Airlines partito da Oslo e diretto a Malaga. L’aereo ha dovuto però effettuare un atterraggio di emergenza a Copenaghen proprio per la scoperta del roditore nel cibo.

Il portavoce della Sas in Norvegia, Oystein Schmidt, ha spiegato la vicenda: “Secondo le nostre procedure, c’è stato uno scambio di aerei per un’ispezione”. “Questo è qualcosa che accade estremamente raramente”, ha assicurato Schmidt.

Ma l’incidente non è stato vissuto in maniera totalmente negativa dai passeggeri. Uno di loro, vicino di posto della signora a cui è stato servito il cibo con il topo vivo, ha postato una foto insieme alla malcapitata protagonista. “Che ci crediate o no. Una signora accanto a me ha aperto il suo cibo e un topo è saltato fuori”, ha scritto sul suo profilo Facebook Jarle Borrestad, mostrando lo scatto fatto a bordo dell’aereo in cui i passeggeri sono sorridenti.

