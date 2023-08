Scoppia sui social una nuova polemica per l’ennesimo caso di sessismo, che questa volta coinvolge Torino. Circola, infatti, fra gli utenti del web la foto degli orinatoi a forma di bocca di donna istallati nei bagni maschili di una palestra della nota catena McFit, nel capoluogo piemontese.

A parlarne fra i primi è stata anche Greta Squillace, artista torinese, che si è rivolta all’azienda dicendo: “Fossi in voi mi vergognerei“.

La palestra rientra in una ben nota catena multinazionale di centri fitness con sedi in numerose città europee. L’azienda, in queste ore, per difendersi dalle critiche degli utenti, ha spiegato che quel modello di orinatoio è presente in “7-8 palestre in Italia e svariate altre in diversi Paesi europei“.

Il design degli orinatoi pare sia ispirato al famoso logo (quello della ‘linguaccia’) dei Rolling Stones. Riferimenti che però non bastano a placare le accuse di sessismo per un oggetto dal design alquanto controverso.

