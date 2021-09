Ha ucciso a coltellate la madre ed è scappato via. Tragedia a Cremona dove poco dopo mezzogiorno un ragazzo di circa 20 anni ha ammazzato la donna, 55enne di nazionalità straniera così come il resto dei componenti della famiglia (marito e tre figli), nella camera da letto di un’abitazione al quinto piano in via Panfilo Nuvolone, nel quartiere popolare del Cambonino.

A ritrovare il copro agonizzante della donna è stato il marito, di ritorno da lavoro per la pausa pranzo. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari del 118 la donna era già deceduta. Il figlio, che sarebbe in cura per problemi psichiatrici, è attualmente ricercato dalla polizia.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

