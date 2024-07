Niente da fare, la vendetta per le mancate dimissioni non si ferma. Giovanni Toti resta agli arresti domiciliari. Il tribunale del Riesame, presieduto dal giudice Massimo Cusatti, hanno respinto l’istanza presentata nei giorni scorsi dal legale del governatore della Liguria, agli arresti in casa dal 7 maggio scorso nel corso di una inchiesta della Guardia di Finanza per corruzione.

Giudici del Tribunale della Libertà che mantengono la linea della Procura di Genova, che aveva ipotizzato per il governatore come fosse ancora presente il rischio di inquinamento probatorio e reiterazione del reato. Nel documento di 33 pagine con il quale il Riesame ha rigettato l’istanza, si legge: “Correttamente il primo giudice ha finora autorizzato Toti, benché sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di contatti con estranei, a intrattenere plurimi incontri dalla schietta finalità “politica”, trattandosi di tracciare le linee strategiche di indirizzo della vita gestionale della Regione Liguria e non ravvisandosi alcun periculum cautelare nel doveroso svolgimento da parte dell’odierno appellante di tale attività che integra lo specifico oggetto della tutela, invocata dalla difesa, della volontà popolare manifestatasi nel conferimento all’indagato di un mandato elettivo”.

Toti resta ai domiciliari, Riesame allontana dubbi costituzionalità

Poi i giudici sottolineano “l’infondatezza del motivo di appello incentrato sulla pretesa violazione del principio costituzionale e convenzionale sotteso alla ratio dell’art. 289, co. 3°, c.p.”.

Da qui la condivisione della linea della Procura e il timore che Toti possa ancora reiterare il reato. “Ben altro è occuparsi delle concrete forme, e dei correlati contatti personali, con cui perseguire quegli obiettivi sul piano tecnico-amministrativo: un’attività che l’appellante ben potrebbe protrarre ove la custodia domestica venisse sostituita, come auspicato dalla difesa in via di subordine, con l’obbligo di dimorare sul territorio del Comune di residenza o con il divieto di dimorare sul territorio del Comune di Genova. È quest’ultima, invero, l’area cui inerisce la persistente pericolosità di Toti, al quale non a caso viene contestato di avere scambiato utilità economiche con l’adozione di specifici provvedimenti amministrativi e non certo di avere adottato scelte “politiche” nella sua veste di Presidente della Regione”.

Toti resterà dunque ai domiciliari nella sua villa di Ameglia, in provincia di La Spezia. Nei giorni scorsi il legale di Toti, l’avvocato Stefano Savi, aveva presentato l’istanza di scarcerazione allegando anche un parere ad hoc da parte del presidente emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese.

