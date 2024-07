Per Giovanni Toti oggi è stata un’altra giornata di incontri politici. Il presidente della Regione Liguria, in realtà sospeso, ha potuto ricevere nella sua villetta di Ameglia, in provincia di La Spezia, dove si trova agli arresti domiciliari Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, rispettivamente presidente di Noi Moderati e vicepresidente di Nm alla Camera. Toti negli scorsi giorni aveva potuto incontrare gli assessori Marco Scajola, Giacomo Giampredone, il presidente ad interim Alessandro Piana e poi i segretari regionali dei partiti di maggioranza alla Regione.

Lupi va da Toti ai domiciliari, la richiesta sugli arresti del governatore

Toti è agli arresti dallo scorso 7 maggio e sta continuando a resistere alle pressioni che vorrebbero le sue dimissioni da governatore. Oggi l’incontro con Lupi è durato un paio di ore, in cui il leader di Noi Moderati gli ha confermato “la compattezza e la solidarietà dei partiti di maggioranza”. Lupi ha detto di aver trovato Toti in buona forma: “Ci ha fatto piacere vedere il governatore Toti sereno, cosciente e deciso sulle sue ragioni e sul giudizio politico”. Il leader politico ha poi rivolto un appello in merito all’inchiesta giudiziaria e la condizione degli arresti di Toti: “Ci aspettiamo dal tribunale del Riesame il giusto equilibrio tra le esigenze dell’inchiesta e il legittimo interesse per il funzionamento della Regione. Ci aspettiamo una soluzione di equilibrio riguardo a questo”.

Lupi e la maggioranza in Liguria

Lupi, accompagnato dall’onorevole Bicchielli, ha poi difeso l’operato della maggioranza in Liguria: “La sfida è il buon governo, il completamento delle opere e la difesa di quanto di buono fatto finora”. Il leader del partito minore della maggioranza in Parlamento, che alle elezioni europee si è apparentato con Forza Italia, ha poi annunciato un disegno di legge sul finanziamento ai partiti, una cosa necessaria perché “emerge in modo chiaro dall’inchiesta che atti legittimi” rischiano di sembrare illegittimi. “In Liguria l’azione di governo sta andando avanti. La maggioranza, nessuno escluso, è compatta”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani