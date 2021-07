Uno studente di 25 anni è stato trovato senza vita nel cortile della Facoltà di Lettere della Federico II. Il rinvenimento del cadavere del giovane, originario di Torre del Greco, è avvenuto intorno alle 11 di lunedì mattina, 19 luglio, all’interno dell’edificio presente in via Porta di Massa a Napoli.

A segnalare l’accaduto una guardia giurata che ha allertato l’intervento di carabinieri e 118. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: il ragazzo sarebbe caduto da una finestra che affaccia sul cortile. I carabinieri seguono la pista del suicidio ma non sono escluse, al momento, altre ipotesi. La salma del 25enne è stata sequestrata su disposizione del magistrato di turno e nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico.

Il cortile dell’Università non è videosorvegliato e i carabinieri sono a lavoro in queste ore per raccogliere testimonianze delle persone presenti. Oggi in Facoltà era in programma una sessione di esami

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo