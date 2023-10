Una lite familiare finita in tragedia, l’ennesima. A Latiano, in provincia di Brindisi, un uomo di 32 anni ha ucciso la madre con un’ascia, ferito il padre in una colluttazione e poi si è suicidato. Lo hanno confermato i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per capire tutte le dinamiche del caso.

Il 32enne Mirco de Milito ha colpito la madre Giuseppina Lamarino con un’accetta. Il padre, invece, è riuscito a scappare dal diverbio fisico, chiedendo aiuto. Ora è ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi. Il figlio dopo quanto avvenuto si sarebbe lanciato da un terrazzo dell’abitazione, morendo sul colpo.

Redazione

Luca Sebastiani