Una persona è morta e altre, circa una ventina, sono rimaste ferite in seguito al deragliamento di un tram a Milano. Il convoglio, della linea 9, proveniva da piazza della Repubblica ed era diretto verso Porta Venezia quando, poco dopo le 16, è deragliato finendo contro un edificio e investendo alcune persone. La vittima è un uomo, non ancora identificato.

L’incidente è avvenuto in viale Vittorio Veneto. Soccorsi i feriti rimasti incastrati sotto il mezzo del trasporto pubblico: quattro persone sono state portate in ospedale. Le loro condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono presenti numerose ambulanze e personale delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Non è al momento chiara la dinamica dell’incidente con il tram uscito dai binari e finito contro un edificio presente lungo la strada. Il bilancio è ancora provvisorio.

