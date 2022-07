Ha falciato una intera famiglia che stava attraversando le strisce pedonali sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito, a Bari, in sella alla sua moto. È indagato per omicidio stradale il 20enne che intorno alla mezzanotte di venerdì ha investito e ucciso un uomo di 47 anni, morto praticamente sul colpo.

La vittima, Gaetano De Felice, era uscito da un lido pizzeria della zona insieme alla famiglia, di Bitonto, e stava attraversando la strada per recarsi presso la propria auto parcheggiata a bordo strada quando il 20enne, giungendo a velocità elevata, lo ha travolto. La vittima per salvare la vita al figlio di 7 anni gli ha fatto da scudo: ora il bambino è ricoverato in codice rosso all’ospedale Giovanni XXIII di Bari con ferite alle gambe, ma non risulta in pericolo di vita.

Anche il motociclista è ricoverato in ospedale, piantonato dagli agenti, ed è al momento indagato per omicidio stradale. Per lui nelle prossime ore potrebbe scattare il fermo o l’arresto. Sotto shock la moglie della vittima, che non ha riportato ferite. Inutili invece i tentativi di rianimare Gaetano De Felice da parte del personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo della tragedia.

Delle indagini si occuperà il comando di Polizia locale di Bari, intervenuto sul posto per i rilievi. Sul luogo dell’incidente, scrive Repubblica, sarebbero stati trovati due caschi, uno sotto una macchina e uno a bordo strada: si ipotizza che sulla moto viaggiassero due persone.

