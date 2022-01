Paura stamattina in Calabria per una scossa di terremoto che si è verificata intorno alle dieci e mezza. Con precisone alle 10:19, con epicentro al largo della costa in provincia di Vibo Valentia. La magnitudo calcolata è stata di 4.3 gradi. La scossa ha interessato le province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e oltre come riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Calcolata una profondità di dieci chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Tantissime le segnalazioni della scossa sui social network. “Bello forte!”, scrivono in tanti. Le scosse più intense sono state segnalate dalla provincia di Vibo Valentia. Segnalazioni perfino dalla Basilicata meridionale, da centri al confine o quasi con la Calabria.

Scuole e uffici sono stati fatti evacuare in numerosi uffici, riporta l’Ansa. Gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte, comunque, ordinatamente e al momento non si registra alcun ferito. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite in preda a forte allarme.

Alcuni chiedono se si tratta del Marsili: il più grande vulcano sottomarino dell’Europa e dell’area del Mediterraneo, che si trova nel Tirreno nell’asse tra Palermo e Napoli. Il vulcano è di notevoli dimensioni. L’INGV non ha fatto alcun accenno in merito a una sua presunta partecipazione nell’evento sismico.

(Seguono aggiornamenti)

