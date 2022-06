Al mare in treno o in autobus, le mete di montagna a portata di binario, più numerosi i collegamenti tra le grandi città italiane, occasioni di shopping e divertimento, mete all’estero più facilmente raggiungibili con Frecciarossa 1000, Eurocity ed Euronight, stazioni sempre più integrate e maggiore connessione tra stazioni porti e aeroporti. Queste sono soltanto alcune delle novità dell’orario e dei servizi estivi di Ferrovie dello Stato, presentate ieri a Milano dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

La Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, offre servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile. Si incentiva così, grazie alle società del nuovo polo “Passeggeri” del Gruppo FS – composto da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est – un turismo di qualità, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo che partirà domenica 12 giugno, Tra i principali obiettivi, proporre un’esperienza di viaggio sempre più conveniente, multimodale e sostenibile, grazie a un’offerta quanto più possibile door-to-door e personalizzata, in grado di modellarsi sulle differenti esigenze di chi viaggia. Elemento portante il rafforzamento dell’integrazione modale fra i mezzi di trasporto gestiti dalle società appartenenti al polo con un occhio alla qualità e all’efficacia dei servizi di primo e ultimo miglio.

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 – spiega Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia – il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS”. Insomma, conclude Corradi, “guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

Con il nuovo orario estivo, Trenitalia potenzia, tra l’altro, l’offerta delle Frecce fra Milano e Roma con 8 nuovi Frecciarossa giornalieri: ogni giorno i Milano-Roma saranno 86. Sempre più frequenti e veloci anche i collegamenti tra Napoli e Milano, con sei nuovi Frecciarossa, con un’offerta complessiva di 67 treni al giorno. Aumenta la velocità anche dei collegamenti Napoli-Roma: poco più di un’ora da Napoli Centrale, solo 53 minuti dalla stazione di Napoli Afragola. Per l’estate 2022, il Gruppo FS darà inoltre impulso allo sviluppo turistico italiano, collegando sempre meglio le porte di accesso al Paese – stazioni ferroviarie, aeroporti e porti – attraverso offerte sempre più personalizzate. Qualche esempio? In Umbria i Link del trasporto regionale combineranno il treno regionale ai bus di Busitalia con il servizio Orvieto Link, che prevede fino a 52 collegamenti al giorno treno + funicolare per raggiungere il centro storico della città del tufo. In Puglia, soluzioni combinate di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est, come Salento Link, Trulli Link, Grotte Link, Gallipoli Link, portano nelle destinazioni più note e amate del tacco dello Stivale.

È possibile raggiungere con soluzioni combinate treno + autobus anche la costa ligure, la riviera Adriatica e le località che affacciano sul Tirreno dalla Toscana alla Calabria. Potenziati anche i collegamenti in Sicilia e su tutta la costa jonica. Migliora anche l’integrazione con altri mezzi di trasporto: fra questi la bici, con oltre 20mila posti al giorno a disposizione sui convogli di Trenitalia. La nuova esperienza di Trenitalia passerà dunque per l’unione di stazioni ferroviarie, aeroporti e porti, grazie anche all’introduzione di Frecce tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli e la sperimentazione di un servizio che permetterà di effettuare il check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza. Dal 12 giugno, infine, nuovo profilo Facebook per il Regionale di Trenitalia: racconterà le novità del trasporto regionale, con consigli di viaggio, approfondimenti e curiosità, ma soprattutto offrirà, dalle 7 alle 21 tutti i giorni della settimana, servizio di assistenza ai passeggeri in tempo reale.

Vittorio Ferla

