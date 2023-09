A lanciare l’idea è il bar Sport di Castello di Godego in provincia di Treviso. I proprietari hanno deciso di “multare” chi bestemmia. La tariffa? Un euro per la bestemmia semplice, ma si sale a 5 euro per la bestemmia d’autore.

Sconto per chi ne dice tre di fila: 2 euro e 50, invece di 3 euro. A far emergere la simpatica iniziativa – il cui ricavato andrà in beneficenza – il Gazzettino, quotidiano locale, che ha intervistato i gestori del bar Sport.

Daniele Muledda e la moglie Michela Bizzotto raccontano che è stata la figlia Carmela ad aver avuto l’idea. “Era al ritorno dalle ferie. Nel bar erano presenti due avventori che stavano discutendo animatamente, con un intercalare continuo di bestemmie. Il tutto vicino a un bambino che stava con la mamma. Ecco, in quel momento ho pensato che dovevo fare qualcosa ed è nata questa idea”, dice Carmela.

E ora c’è anche chi ha fatto l’abbonamento full: sapendo di essere forti bestemmiatori, alcuni clienti del bar hanno deciso di versare in anticipo la loro quota. La consumeranno con calma, fra uno spritz e un caffè.

