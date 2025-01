Ora che è presidente – lo sappiamo – i prossimi saranno “i migliori quattro anni della storia americana”. Lo ha dichiarato Donald Trump. E la cosa più forte di questo prossimo mandato alla Casa Bianca è che il quarantasettesimo presidente metterà “fine al declino degli Stati Uniti”.

Personalmente non vedo l’ora, soprattutto perché di solito gli americani passano velocemente dalle parole ai fatti, non come i politici europei, abituati alle infinite chiacchiere. Personalmente vorrei trasferirmi negli Usa. Il problema è che dopo i mesi validi del visto turistico, Trump mi rispedirebbe a casa.

Alessandro Agostinelli