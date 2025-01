Ormai le parole del nuovo presidente americano sono state sezionate dal mondo intero. I suoi primi provvedimenti hanno intasato il globale delle agenzie con uno stillicidio di lanci da una frase ciascuno: ha eliminato, ha bloccato, ha rimosso, ecc.

Tanto che il ministro degli Esteri francesi, non avendo studiato a Oxford, ha commentato così il discorso di investitura di Trump: “un notevole calcio in culo all’Europa”. Ma solo Jon Voight si è staccato lungo.

Il famoso attore, padre di Angelina Jolie, trumpiano della prima ora, ha dichiarato che Hollywood deve allontanarsi dai “messaggi immorali” e con Trump “la verità prevarrà”. Nulla in contrario, ma leggere che ha Hollywood prevale la verità mi fa sentire – non so come – già dentro a un film…

© Riproduzione riservata

Alessandro Agostinelli