Donald Trump avrebbe passato ore a casa di Epstein assieme a una delle ragazze vittime di violenza sessuale. È questo quanto il New York Times e Cnn rendono noto di aver appreso dal contenuto di una serie di mail del finanziere, morto suicida in carcere nel 2019, pubblicate oggi da un gruppo dei democratici alla Camera Usa. Epstein scriveva che il tycoon aveva “trascorso ore” con lui nella stessa abitazione, dicendo dunque che sapeva molto di più di quanto lui stesso abbia mai ammesso. Trump ha infatti sempre negato qualsiasi coinvolgimento o conoscenza del traffico sessuale di Epstein.

Epstein, Trump sapeva delle ragazze minorenni?

Nei messaggi in questione, Epstein sosteneva apertamente che Trump sapesse delle ragazze (minorenni) mentre in altri messaggi delineava una strategia di difesa e di alibi. «Voglio che tu capisca che quel cane che non ha abbaiato è Trump…», scriveva Epstein a Ghislaine Maxwell, braccio destro di Epstein, la donna che ha avuto un ruolo cruciale nell’adescare le ragazza da portare al finanziere e ai suoi sodali.

Le mail diffuse dai dem

La diffusione delle email da parte dei Democratici è avvenuta poche ore prima del giuramento di Adelita Grijalva, deputata eletta in Arizona. Col suoi ingresso, i democratici hanno ottenuto la firma decisiva necessaria per spingere una votazione alla Camera su un disegno di legge che mira a rendere pubblici tutti i documenti dell’amministrazione Trump relativi al caso Epstein, una misura alla quale la Casa Bianca continua a opporsi con fermezza, ma che potrebbe presto portare a nuove rivelazioni sulle ragazze.

