Una ragazza italiana di 18 anni, Claudia Chessa, è caduta dal balcone al quinto piano dell’hotel dove alloggiava a Malta in seguito ad una discussione con il fidanzato. La turista sarda, originaria di Arzachena, è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita in ospedale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia maltese si tratterebbe di violenza domestica.

La giovane ha riportato gravi ferite dopo essere caduta, mercoledì scorso, dal balcone dell’hotel di St Julian’s a Paceville: ha riportato lesioni alla schiena ed è in attesa di un intervento chirurgico. La caduta nel vuoto sarebbe stata attutita da una tendone di un esercizio commerciale sottostante. La 18enne ha perso conoscenza ed è stata assistita dal personale dell’hotel.

Chessa era in vacanza con il fidanzato 27enne, anch’egli originario di Arzachena, e le prime indagini indicano che i due avessero avuto una discussione poco prima della caduta.

La vicenda è seguita dall’ambasciata italiana, dopo la segnalazione partita dal padre della ragazza. Non è ancora chiaro se la giovane abbia intenzione di sporgere denuncia contro il suo fidanzato che, dopo la caduta, è stato tra i primi a soccorrerla.

I media locali sottolineando che al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario o di una caduta accidentale per uso di droga. Il fidanzato è stato interrogato dalla polizia ed è stato multato per abuso di stupefacenti. L’uomo è stato lasciato libero di rientrare in Italia. Con la 18enne a Malta c’è la sorella dopo il rientro improvviso del padre per la morte del nonno della giovane.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo