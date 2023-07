Il social dell’uccellino blu da oggi pomeriggio è in preda al caos. Milioni di utenti lamentano il fatto di mom riuscire ad accedervi, a leggere i messaggi, o ad aggiornare in maniera corretta le notizie. Down Detector, piattaforma che rileva la qualità dei servizi di Twitter, conferma i problemi con anomalie riscontrate sia dal desktop che dall’app.

E ad aggiungere caos, arriva l’annuncio del proprietario del social, Elon Musk. Proprio in un tweet Musk ha annunciato novità rilevanti.

“Per affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema, – scrive il miliardario eccentrico – abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei: gli account verificati sono limitati alla lettura di 6.000 post al giorno, gli account non verificati fino a 600 post al giorno, i nuovi account non verificati a 300 al giorno”.

Nuove regole, dunque, per il social. Musk da tempo spinge per ottenere maggiori ricavi con la concessione della famosa “spunta blu”, i profili premium a pagamento che hanno diversi vantaggi rispetto agli utenti normali. Nonostante questa politica, tuttavia, e questi tentativi, l’azienda perde terreno da quando Musk l’ha rilevata.

