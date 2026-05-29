We the Italians, da dieci anni snodo relazionale fondamentale tra l’Italia e la comunità degli oltre 20 milioni di italoamericani presenti sul territorio degli Stati Uniti, celebra i 250 anni degli Stati Uniti e gli 80 anni della Repubblica Italiana con Two Flags, One Heart: Italia e Stati Uniti 2026 un momento di confronto e di discussione sui rapporti tra i due paesi.

L’evento che si terrà Giovedì 4 giugno alle ore 9.30 presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma si declinerà in tre momenti differenti. Il primo affronterà il tema dell’economia e dei rapporti commerciali Italia-USA con la partecipazione di Nicola Vidali, Presidente – Made in Italy Expo, Renato Loiero, Consigliere per l’Economia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tracy Roberts, Senior Vice President for European Commercial Affairs – Signet Capital Advisors, Ernesto Di Giovanni, Presidente – Transatlantic Investment Committee, Marcello Capitta, Presidente Capitta & Partners – Sardinia Riviera. A moderare il panel Fabrizio Fasani Managing Director WE THE ITALIANS.

Il secondo dedicato allo sport vedrà protagoniste le 4 Federazioni italiane degli sport “americani” (Baseball, Football, Pallacanestro e Hockey) e Paolo Masini, Presidente Museo Nazionale dell’emigrazione italiana. Infine, il terzo panel si focalizzerà sui rapporti tra Italia e Stati Uniti e verrà protagonisti Joseph Gulino, Vice Chair International – National Italian American Foundation, Germana Valentini, Ideatrice del progetto “In sanguine foedus. Nuovo mondo“, Giulia Ghia, Assessore alla Cultura – Municipio I di Roma, Giusy De Sio, Vice Direttrice – Centro Studi Americani, Paola Sartorio, Direttrice Esecutiva – U.S.-Italy Fulbright Commission e Federico Gonzalez – Chief Marketing & Sales Officer Pixarprinting.

Nel corso della conferenza, poi, verrà presentato per la prima volta anche a Roma il progetto “In sanguine foedus. Nuovo Mondo”, lo splendido murale dedicato all’emigrazione italiana negli Stati Uniti appena inaugurato nel porto di Napoli, dagli ideatori Germana Valentini e Francesco Andoli. La giornata si concluderà con un Gala dinner strettamente riservato nel corso del quale verranno premiate sei personalità che con il loro operato hanno influenzato positivamente i rapporti tra Italia e Stati Uniti.

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