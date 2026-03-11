Ubaldo Livolsi, banchiere e docente di finanza strategica con una lunga esperienza nei mercati internazionali, alla presidenza della Commissione “Mercati Emergenti, Industria e Innovazione” dell’Intergruppo parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”, presentato su iniziativa dell’On. Antonio Baldelli.

All’Intergruppo hanno aderito Giovanni Arruzzolo, Cristina Almici, Giorgio Lo Vecchio, Stefano Maullu e Giulia Pastorella, Annamaria Furlan, Lavinia Mennuni, Elena Murelli e Antonio Trevisi. La Commissione avvierà fin da subito iniziative e tavoli operativi dedicati all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi industriali, al sostegno delle filiere produttive strategiche e alla valorizzazione delle opportunità offerte dai mercati internazionali. «L’Intelligenza Artificiale rappresenta una leva fondamentale per modernizzare il sistema industriale e rafforzare la presenza dell’Italia nei mercati globali», ha dichiarato Livolsi. «Servono visione strategica, investimenti mirati e un forte raccordo tra finanza, industria e innovazione».

Tra le priorità della Commissione figurano il sostegno all’industria 4.0, la promozione dell’innovazione nelle PMI, l’accesso ai capitali per le imprese innovative e il rafforzamento della cooperazione nei mercati emergenti. «La nascita dell’Intergruppo parlamentare ‘AI, Empowerment e Mercati Emergenti’ – dichiara Ubaldo Livolsi – rappresenta un segnale importante: l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artifi ciale sono centrali. L’Italia ha migliorato molto le proprie infrastrutture digitali, ma resta ancora un ritardo nell’adozione concreta dell’AI da parte delle imprese. È necessario rafforzare il legame tra istituzioni, industria, ricerca e sistema finanziario». L’attività della Commissione si inserisce nel quadro dei lavori dell’Intergruppo parlamentare, impegnato a valorizzare l’Intelligenza Artificiale come leva di sviluppo sostenibile e competitività internazionale.

© Riproduzione riservata

Eleonora Tiribocchi