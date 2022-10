Sotto effetto di alcol, ha massacrato di botte la madre e la zia, riducendole in condizioni gravi. E’ quanto accaduto la notte scorsa a Marigliano, comune in provincia di Napoli, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in un appartamento in via San Giovanni Battista.

Autore della folle aggressione un uomo di 48 anni che ha aggredito la madre e la zia di 76 e 67 anni colpendole con calci e pugni per motivi ancora sconosciuti. Le due donne sono state soccorse da un’ambulanza: una è stata portata all’ospedale di Nola, l’altra all’ospedale del Mare. Sono entrambe ricoverate in prognosi riservata.

L’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e portato in carcere nella casa circondariale di Poggioreale.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano