Avrebbe fatto uscire i figli piccoli di casa per poi uccidere la moglie a coltellate. Infine avrebbe chiamato i carabinieri per autodenunciarsi. E’ quanto accaduto in località Lago di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove un uomo di 38 anni, di nazionalità italiana, ha ucciso la consorte, coetanea, e al momento si trova in stato di fermo dopo l’intervento dei militari della Compagnia di Battipaglia.

Rilievi in corso nell’abitazione anche con i militari del Ris. L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 14 di mercoledì 20 settembre.

Dai primi accertamenti, la vittima, anche lei 38enne sarebbe stata ferita alla gola. Sarà però l’autopsia a certificare le cause del decesso. I carabinieri sono ancora sul posto, nell’abitazione dove è avvenuto il delitto. Non si sa se la coppia avesse già avuto problemi di violenza domestica. Intanto i due figli minorenni sono stati affidati ai nonni.

