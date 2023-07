I due, 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, stavano trascorrendo la calda giornata estiva sulla riva, nella zona di Perino. A un certo punto il giovane si è tuffato e non è più riemerso. Il padre si è quindi gettato in acqua per cercarlo ed entrambi sono morti annegati. I loro corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale del 118 e ai carabinieri.

Il recupero dei cadaveri dal fiume

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’auto infermieristica del 118 del pronto soccorso di Bobbio, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo, i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio, l’elisoccorso Drago del nucleo elicotteri di Bologna con a bordo i sommozzatori.

Le ricerche sono proseguite per oltre un’ora – tenendo con il fiato sospeso i numerosi bagnanti che affollavano le rive del corso d’acqua – fino al più tragico degli epiloghi: il recupero delle salme da parte dei sommozzatori del capoluogo di regione. Sulla spiaggetta è arrivato anche il luogotenente Roberto Guasco comandante della stazione di Rivergaro dei carabinieri: ai militari il compito di compiere tutti gli accertamenti del caso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione