Il nome di Silvio Berlusconi è sulla bocca di tutti, nella Sala della Regina di Montecitorio. L’occasione data dall’uscita del libro «Una battuta, Presidente», edito da Marlin editore, rimette intorno a quel nome amici e nemici. Uniti, i secondi più ancora dei primi, da quell’elemento catalizzatore che è stato nella vita politica italiana il Cavaliere. La memoria va agli anni della fondazione di Forza Italia, ai suoi primi tempi ma anche al ventennio successivo. Per via del Plebiscito è passato tutto il mondo e tutta la storia. Per oltre vent’anni palazzo Grazioli e non Palazzo Chigi è stato il centro del potere in Italia. Dal marciapiede della residenza romana di Silvio Berlusconi due esperti cronisti parlamentari di Adnkronos e Agi hanno seguito ogni movimento del leader di Forza Italia. E sono stati loro, Vittorio Amato e Giovanni Lamberti, a dare alle stampe questo prezioso volume che non è un ricordo ma un racconto al presente.

Cosa è stato Berlusconi, cosa ha lasciato? Se il cronista si guarda intorno, in quella Sala della Regina, tanti orfani ma nessun erede. E più sono quelli che pretendono di esserlo, più si capisce che non lo saranno mai. Proprio perché un Silvio Berlusconi può nascere ogni duecento, trecento anni. E in sala lo rimpiangono tanti, parlamentari azzurri e del centrodestra, ma anche qualcuno degli altri gruppi venuto a rendere omaggio. «Dopo di me il diluvio», ha confidato il Cavaliere a Vittorio Amato, che sferza i deputati berlusconiani senza guardarli in faccia: «Sapeva di non avere un delfino, nel centrodestra. È stato uno dei suoi crucci più grandi». Deborah Bergamini racconta di quando lei lo intervistò, per Bloomberg, a Londra. Il Cavaliere la notò per le capacità professionali, la competenza internazionale, le lingue e volle lei nel suo staff. «Prima per rappresentarlo a Bruxelles, subito dopo per seguirlo in politica, a Roma. E mi cambiò la vita», rievoca la vicecapogruppo di FI alla Camera. «Era incapace di riposare. Sempre attivo, sempre vigile, a Helsinki dopo una giornata di vertici estenuanti prese me e Paolo Bonajuti e ci costrinse a fare un giro della capitale finlandese alle 2 di notte», aggiunge Bergamini.

E proprio quando la sua ex portavoce tira in ballo l’estremo vitalismo di Berlusconi, entra e si siede accanto a lei il ministro Pichetto Fratin. Che aggiunge un po’ di colore: «Ho un addome abbondante, Berlusconi mi raccomandava di tenere la giacca abbottonata», tiene a far sapere. Gli aneddoti sono numerosi. Arrivano quelli della ministra Elisabetta Casellati, del Vicepresidente della Camera Giorgio Mulé, due azzurri doc, e quelli di Maurizio Lupi e di Lorenzo Cesa, scuola Dc. «Conoscevo la sua passione per la politica molti anni prima del 1994 – dice Cesa – Veniva spesso a colloquio con Arnaldo Forlani e con Ciriaco De Mita, era preoccupato per la possibile deriva del Paese a sinistra». Ecco, quel Berlusconi che ha fatto la storia perché ha reinventato la politica, e ha fondato uno dei due poli costringendo l’altro a correre sulla strada del riformismo, è il grande assente di certe rievocazioni sin troppo cedevoli sulla piega del rapporto umano, della confidenza perduta.

La grande intelligenza strategica, la grande regia della seconda Repubblica è qui solo accennata. Così è il taglio del libro stesso, «leggero, che non vuol dire superficiale, come ci ha insegnato proprio Silvio Berlusconi», dice ancora Bergamini. «Questo libro è fatto di tante immagini, tanti episodi – ha aggiunto – raccontati con la nostra lente d’ingrandimento di cronisti di strada, attraverso le confidenze dei parlamentari e con la volontà di suscitare un’emozione”, evidenziano Amato e Lamberti. I due cronisti non nascondono la difficoltà di seguirlo, di raccontarlo per le rispettive agenzie senza fare i conti con i sentimenti: «Era affettuoso e considerava suoi pari tutti i collaboratori, ma anche chi che come noi lavoravano con lui e non per lui». E così, parlando di Berlusconi, è inevitabile sorridere e scherzare, come nota Francesco Verderami, chiamato a fare il cerimoniere. Non può esserci solo mestizia, a sei mesi dalla scomparsa. C’è anche – e forte – la consapevolezza per i liberali, i moderati, i popolari di aver perso per sempre un punto di riferimento. Non ce ne sono altri, in quella sala. Bisognerà cercare una nuova stella polare altrove.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

