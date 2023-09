Il cadavere di un uomo è stato trovato sui binari a poche decine di metri dalle banchine della stazione Termini di Roma. La scoperta poco dopo le 12 con la circolazione ferroviaria “fortemente rallentata e sospesa tra i binari 6 e 10” fa sapere Trenitalia.

A perdere la vita un uomo di 64 anni di nazionalità ghanese e con regolare permesso di soggiorno in Italia. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato investito da un treno. Non è chiaro se si tratti di un gesto volontario dell’uomo o di un attraversamento dei binari finito in modo tragico. Sul posto la polizia ferroviaria che sta svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosroveglianza, oltre alla testimonianza del macchinista del treno, per provare ad avere l’esatta dinamica dell’incidente.

Accertamenti in corso dunque con il magistrato di turno sul posto e domenica nera per l’alta velocità e per i treni regionali con i ritardi che sono arrivati a oscillare tra i 90 e i 120 minuti con deviazioni per alcuni treni veloci di Italo e Fracciarossa. Sempre RFi fa sapere sul suo sito ufficiale che sono interrotti i binari da 6 a 10, dopo essere stati interrotti anche quelli da 1 a 5, poi riaperti dopo le 13.15.

Alcuni treni Alta Velocità, FR 9311 Torino Porta Nuova (8,40) – Napoli Centrale (15,03) e FR 9640 Napoli Centrale (12,55) – Milano Centrale (17:30), fermano a Roma Tiburtina anziché Roma Termini.

seguono aggiornamenti

