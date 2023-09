Seminudo in fuga per le strade di Roma. E’ diventato virale il video di un uomo che, scalzo, corre in strada con il solo asciugamano allacciato (poco bene) in vita. E’ rincorso da una donna mentre attraversa e fa lo slalom tra le auto parcheggiate.

Durante la fuga, il telo bianco cade lasciando scoperto il fondoschiena. Lui però prosegue la corsa per cercare di non farsi raggiungere dall’inseguitrice. I commenti e le ricostruzioni, dopo la diffusione del filmato su Instagram e TikTok, si sprecano. C’è chi attribuisce la fuga all’epilogo di una lite scoppiata a causa di un tradimento scoperto in flagrante. Nel video, tuttavia, l’uomo mentre corre ‘riserva’ una serie di insulti alla donna che prova a raggiungerlo.

Ha tra le mani ha un borsello di colore blu. “Dammelo” ripete più volte l’inseguitrice. Una scena da film quella documentata in via Principe Eugenio, a poche centinaia di metri da piazza Vittorio Emanuele II. Il video si conclude con la donna che sembra raggiungere sul marciapiede l’uomo in fuga. Anche sul finale, le interpretazioni degli utenti social si sprecano.

Redazione

Ciro Cuozzo