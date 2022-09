E’ stato sorpreso da una mamma mentre urinava vicino ai giardinetti dove erano presenti le giostrine per bambini. Un uomo di 63 anni è stato denunciato per atto osceni in luogo pubblico all’interno della villa Floridiana di Napoli. Il blitz della polizia, avvenuto nella mattinata di lunedì 12 settembre, è scaturito in seguito alla segnalazione del custode del parco che si trova in via Cimarosa al Vomero ed è molto frequentato dalle famiglie.

“Venite che c’è un uomo che si stava denudando davanti ai bambini” le parole del custode. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato. L’uomo in questione è stato individuato su una panchina mentre, sdraiato, riposava. E’ stato lo stesso custode a raccontare agli agenti che, poco prima, una donna in evidente stato di agitazione lo aveva visto mentre era intento ad urinare nei pressi di alcuni giardinetti con delle giostrine per bambini.

Gli operatori hanno raggiunto l’uomo che si trovava nell’area giochi, in quel momento frequentata da famiglie con minori, identificandolo per un 63enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano