Una donna è stata fermata dai carabinieri per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo di 60 anni all’interno di un’abitazione in via Castelli a Fabriano, comune in provincia di Ancona. Da un primo esame sul corpo, emerge una profonda ferita alla testa.

La donna, compagna convivente della vittima, è stata fermata dai militari dell’Arma. L’allarme era stato lanciato ieri sera dai parenti dell’uomo, un operaio di nazionalità italiana. La vittima sarebbe stata colpita alla testa con un corpo contundente. Sarà l’autopsia a stabilire le effettive cause della morte.

Accertamenti in corso sulla posizione della donna, al momento interrogata dal magistrato di turno.

seguono aggiornamenti

