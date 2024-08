Era in licenza e stava aiutando il papà anziano a curare il terreno di famiglia quando è stato vittima di un incidente che gli ha stroncato la vita. L’Arma piange Sossio Bencivenga, 54enne luogotenente dei carabinieri in servizio nel Salernitano.

L’uomo, originario di Napoli, questa mattina era nel comune di Grumo Nevano dove, in una contrada rurale, era in compagnia del padre per lavorare nella terra di famiglia, arare i campi e seminare nuove verdure.

Carabiniere muore dopo incidente sul trattore

Qualcosa però è andato storto. Bencivenga si trovava a bordo del suo trattore quando durante una manovra avrebbe colpito un arco in ferro che poco dopo si è spezzato e l’ha travolto all’altezza del collo.

L’uomo sarebbe morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. Sul posto poco dopo sono giunti anche i carabinieri della stazione di Grumo Nevano. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

