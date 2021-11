Altro che: il Green Pass, l’obbligo della certificazione sul lavoro, il lockdown per i non vaccinati. E non c’è paragone neanche con le canne, i viaggi, cinema e teatri offerti in giro per il mondo per incentivare alla somministrazione dei vaccini anti-covid e aumentare la platea degli immunizzati e combattere la pandemia. “Un vaccine anti-covid, une pipe offerte”, è invece la trovata, l’incentivo, lo stimolo che si sono inventati in Svizzera. La “pipe”, tradotta, sarebbe: un rapporto di sesso orale.

Che boutade, che simpatici dirà qualcuno; e invece il Club Delicious di Ginevra, in Svizzera, fa sul serio. Dal 13 novembre la “pubblicità progresso” è comparsa sul sito web del Delicious, che tra l’altro è secondo molti il migliore di Ginevra, dove la prostituzione non è illegale. Si legge ancora sul sito: “Per ringraziare le persone vaccinate per aver contribuito alla ripresa di una vita normale, il Club Delicious di Ginevra offre a ogni persona vaccinata al di sotto di tre giorni un pom…o, su presentazione di un certificato”.

E come funziona allora? Prima si passa dall’hub vaccinale, poi con foglio, timbro e firma cantonale ci si presenta al club. Et voilà, come dicono lì: happy ending. Non è specificato tuttavia se il rapporto orale debba essere accompagnato a un rapporto completo per accedere al servizio. Qualche cliente si lamenta perfino: troppo pochi i tre giorni di tempo. E metti che mi sento male? Debole? Che mi coglie uno degli effetti collaterali, la febbre e l’astenia? Un po’ di ottimismo, su.

Non è la sola offerta bislacca, la sola offerta che ci si è trovati in giro per il mondo per incentivare al vaccino: in India si è arrivati a regalare un pollo, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin è arrivato a indire una lotteria con in palio un’auto di lusso a settimana, negli Stati Uniti una canna o una birra. Tutti Paesi dove la campagna vaccinale arranca o ha subito rilevanti battute d’arresto. La Svizzera nei giorni scorsi ha lanciato un’iniziativa: 50 franchi a chi convince un amico a vaccinarsi.

La Svizzera al momento è al 65,1% della popolazione che ha concluso il ciclo con due dosi, 5,6 milioni di persone su 8,6 milioni, in totale 11,3 milioni di somministrazioni. Nessun obbligo e nessun Green Pass e nessuna restrizione. La notizia dell’incentivo del Club sta facendo il giro del mondo. Il neo dell’iniziativa, a dirla: la seduta omaggio è valida soltanto per gli uomini. Peccato: non è detto però che non si possa rimediare. Sorge spontanea la domanda: chissà quanti No Green Pass e No Vax smetterebbero o continuerebbero di scendere in piazza con una proposta del genere: chissà.

